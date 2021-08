Francezul Esteban Ocon a câştigat la Hungaroring prima sa cursă din Formula 1. Carambol la linia de start - VIDEO

Imediat după start, Valtteri Bottas, plecat slab de pe locul doi, a provocat o coliziune în grup, după ce a frânat târziu şi a acroşat mai multe monoposturi în primul viraj al cursei, pe un astfalt umed din cauza ploii căzute înainte de start.

Cursa a fost anihilată şi reluată câteva minute mai târziu. Bottas, Perez şi Norris au abandonat în urma incidentului, finlandezul admiţând că greşeala i-a aparţinut. Olandezul Max Verstappen a avut la rândul lui maşina avariată, inginerii săi făcând şi unele reparaţii improvizate pentru a-l putea relansa în cursă.

Valtteri Bottas takes out both Red Bull drivers on lap 1, officially securing his seat with Mercedes for 2022.pic.twitter.com/mu1eLcpxBB