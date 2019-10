Gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco va fi înlocuit

Primarul Craiovei, Mihai Genoiu, a emis un comunicat de presă, prin care a anunţat că suprafaţa de joc a stadionului „Ion Oblemenco" va fi înlocuită. Aceasta este o veste bună pentru antrenorul Universităţii Craiova, Victor Piţurcă.

În urma discuţiei avută cu primarul, tehnicianul oltenilor a precizat că „sunt şanse între 1 şi 5 la sută să se schimbe gazonul". Lucrurile s-au aşezat însă aşa cum a dorit Piţurcă, mai ales că va avea parte de suprafaţa de joc dorită, respectiv una mixtă

Înlocuirea actualului gazon natural cu unul hibrid se va face şi cu o cofinanţare din partea Primăriei Craiova, cel mai probabil în luna octombrie, în care Universitatea Craiova nu va susţine niciun meci pe teren propriu, conform programului.

„Este miercuri şi aşa cum am promis, miercuri aşteptam un răspuns de la constructor în privinţa modului de schimbare a gazonului. Acest răspuns a venit. Acum câteva momente, am avut o discuţie telefonică cu conducerea CNI, constructorul a confirmat disponibilitatea lui de înlocui acest gazon, există două variante la ora aceasta: o variantă foarte rapidă de înlocuire a gazonului cu un gazon natural pe strat de nisip conform specificaţiilor tehnice care au existat la baza acestui proiect, există şi a doua variantă de înlocuire a gazonului cu un gazon hibrid. Această variantă este cea pe care o solicită cea mai mare parte a jucătorilor, marea parte a profesiniştilor din fotbal şi este o măsură şi o variantă pe care şi noi o agreem. În sensul acesta, deja am trimis către CNI o solicitare în care propunem înlocuirea soluţiei tehnice din gazon natural în gazon hibrid, cu o cofinanţare acordată de Primăria Craiova pentru suportarea diferenţei de valoare", este comunicatul lui Mihail Genoiu.

