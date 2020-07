Gică Hagi a bifat victoria cu numărul 100 ca antrenor în Liga 1! În playout, Viitorul are mai multe puncte decât FCSB în playoff

Victoria cu Dinamo a fost una cu totul specială pentru Gică Hagi. Managerul tehnic al Viitorului a ajuns la 100 de victorii ca antrenor în Liga 1. Echipa Regelui are 34 de puncte în playout-ul Ligii 1. Dacă juca în playoff, se bătea cu CFR Cluj şi Universitatea Craiova la titlu. Ocupantele primele două locuri au 36, respectiv 35 de puncte, ce e drept din cinci meciuri. Viitorul a jucat deja şapte etape în playout.

"Mă bucur de victorie, dar am avut un meci foarte greu cu Dinamo. Noi am avut mai multă şansă, ei au avut o bară. Putea să se termine egal. Această pauză de trei luni ne-a afectat. Echipele nu au ritm, nu sunt proaspete. Mai trebuia puţină pregătire, dar când s-o facem, că jucăm din trei în trei zile.

Dinamo, dacă joacă aşa, eu zic că o să scape de retrogradare. A avut şanse, ne-a împins în careu în unele momente. Are nevoie de puţin noroc şi o victorie şi cred că va fi altceva", a spus Gică Hagi, după victoria cu Dinamo.