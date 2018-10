Gică Hagi: Dinamo poate prinde play-off-ul

Gică Hagi a exlus Viitorul din lupta la titlu, dar o vede pe Dinamo în primele şase echipe ale Ligii 1 Betano, care se vor lupta pentru campionat. "Câinii" se află pe locul 12 în clasament, la patru puncte de ultimul loc pe care se află liderul FC Voluntari.

Hagi a vorbit la conferinţa de presă premergătoare partidei cu FC Botoşani despre cele mai puternice echipe din Liga 1 Betano şi a susţinut că Dinamo are loc în play-off: "În afară de două echipe, trei, CFR şi Steaua, care au buget mare, poate şi Craiova, nu văd... poate şi Dinamo ca şi lot. Eu cred că celelalte echipe au loturi... contează cum joci ca şi colectiv şi diferenţă mare nu e între echipe. Unii se bazează pe experienţă, alţii pe tineri. Şi pe Dinamo aş pune-o. Până acum mi s-a părut, pentru că are un lot bun spre foarte bun. Asta e opinia mea. Cred că am văzut şi eu fotbal", a declarat antrenorul Viitorului la conferinţa de presă.

Hagi şi-a argumentat decizia de a pune echipe lui Mircea Rednic în primele şase, deşi clubul pare în moarte clinică: "Uitaţi-vă ce jucători au adus acolo, dar din păcate s-a stricat la un moment dat atmosfera, grupul. Aţi văzut şi Real Madrid. Nu are lot bun? Nu-l are pe cel mai bun jucător din lume? (n.r. – Luka Modric, desemnat jucătorul anului la gala FIFA). Trebuie să ai echipă, trebuie să ai grup, vestiar. Jucătorul doar face diferenţa, dar nu cred că o echipă stă la mâna unui jucător şi nu e bine. El trebui să dea randament pe teren. Lotul lui Dinamo e foarte bun. Iar când o echipă ia multe goluri înseamnă că nu se apără bine. Ca lot e construit foarte bine", a adăugat Hagi.

