Gigi Becali, finanţator FCSB: Noul antrenor al echipei este Bogdan Vintilă

Gigi Becali a anunţat, joi seară, că Bogdan Vintilă (47 de ani) este noul antrenor al echipei FCSB. Finanţatorul spune că a contat foarte mult faptul că tehnicianul a lucrat alături de Gheorghe Hagi.

Mâine (n. red. - vineri), la 10:15, o să vedeţi noul antrenor. Nu mai e secret. Bogdan Vintilă este. Nu m-am sfătuit cu Hagi, dar a contat foarte mult că a fost elevul lui Hagi. Vreau să joace filosofia lui Hagi. Aşa i-am zis! Antrenament, antrenament, antrenament. Nu mai ştiu nimic altceva decât antrenament. Aşa mi-a zis Hagi, că aşa face el. Numai antrenament. Că eu am întrebat dacă face injecţie cu fotbal. Nu, face antrenament! Pe majoritatea jucătorilor noştri, Vintilă îi cunoaşte de la Viitorul. Am şi vorbit cu Tănase înainte, l-am întrebat, a zis că are filosofia lui Hagi. Muncă, muncă, antrenament.", a spus Becali la PRO X, joi seară, după FCSB-Guimaraes 0-0, în play-off-ul Europa League.

FCSB a început sezonul cu Bogdan Andone în funcţia de antrenor, însă acesta a demisionat după eşecul cu Alaşkert, din Europa League, scor 2-3. În locul său, interimatul a fost asigurat de Vergil Andronache.

În cariera sa, Bogdan Vintilă a fost antrenor secund la Concordia Chiajna, Galatasaray, FC Viitorul, şi antrenor principal la FC Viitorul, România U17, FC Voluntari şi Metaloglobus.

