Gol SPECTACULOS în ultimele secunde ale meciului! Momentul în care Iasmin Latovlevici marchează de la 16 metri/ Cum au reacţionat turcii | VIDEO

În partida din campionatul secund al Turciei, jucată în deplasare, Latovlevici a stabilit scorul final în minutul 90+2, atunci când a marcat, fără preluare, din colţul careului de 16 metri, după o pasă primită din diagonala dreapta.

Surely the next #PuskasAward winner...



Iasmin #Latovlevici for #Bursaspor vs Eskişehirspor.#Puskas pic.twitter.com/X7kwFdriYM