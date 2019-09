Hagi, despre Eric: S-a lovit miercuri şi a venit cu nişte kilograme în plus, duble

Managerul Viitorul, Gheorghe Hagi, a apărut extrem de dezamăgit după eşecul cu FCSB, scor 2-1, însă şi mai supărat pare să fie pe situaţia lui Eric. "Regele" a spus clar că Eric va reveni pe gazon atunci când va fi 100% din punct de vedere fizic şi va scăpa de kilogramele în plus.

Hagi a spus lucrurilor pe nume în cazul lui Eric: "Am avut ocaziile noastre, dar din păcate am ratat. Am luat al doilea gol după o gafă uriaşă a fundaşilor centrali. E greşeala lor. Mie îmi pare rău că nu-l avem pe Eric în echipă. Eu plănuisem echipa cu el aici, nu în vacanţă. Am vorbit ceva cu el şi mi-a promis... Când promiţi ceva, trebuie să-ţi păstrezi cuvântul. S-a lovit miercuri, nu ştiu când va reveni. Trebuie să-l întrebaţi pe el. Vorbiţi direct cu el, faceţi un interviu. La mine, prima condiţie este să stai ok cu kilogramele. Şi eu am greşit, am crezut că el a venit cu nişte kilograme în plus, dar de fapt erau duble", a spus Gheorghe Hagi, după eşecul cu FCSB.

Cu 64 de goluri marcate în Liga 1, Eric împarte titlul de cel mai bun marcator străin din istoria campionatului cu Wesley Lopes. Eric l-a egalat pe Wesley în acest sezon, după ce a marcat în jocul cu FC Botoşani.

