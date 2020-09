Halep devine imaginea unui brand de cosmetice. Horia Tecău va promova smartphone-uri chinezeşti

Simona Halep a acceptat să devină imaginea AVON. Campania care se numeşte „Watch me now – Priveşte-mă cum te surprind” a ales-o pe Simona Halep ca ambasadoare a brandului şi a parfumului Her Story. Potrivit reprezentanţilor companiei, Halep este promovată datorită poveştii ei inspiraţionale care arată ce înseamnă să reuşeşti depăşind aşteptările unei lumi întregi, prin ambiţie, perseverenţă, dedicare 100% şi curaj fără limită.

În videoclipul Watch me now, Simona vorbeşte despre încrederea de sine, despre puterea dobândită prin forţe proprii şi realizarea propriului destin, chiar şi atunci când cuiva i se spune că nu va fi niciodată o campioană.

OPPO, producător chinez de smartphone-uri, a anunţat joi, încheierea unui parteneriat cu Horia Tecău, unul dintre cei mai valoroşi jucători de tenis români. „Ne bucurăm că am început parteneriatul cu Horia Tecău, pe care îl considerăm un sportiv extrem de talentat şi, totodată, întruchiparea perseverenţei şi a profesionalismului. Valorile întruchipate de Horia: ambiţia, dedicarea, anduranţa şi atingerea unor rezultate impresionante, sunt întocmai cele pe care vrem să le oferim utilizatorilor noştri prin toate produsele noastre”, a declarat Shaohua Yang, General Manager Green Leaves Technical, Distribuitor Unic Autorizat OPPO.

OPPO este prezentă în România din luna iunie a acestui an, cu smartphone-urile şi accesoriile sale, ţara noastră adăugându-se celor peste 40 de ţări în care compania are deja reprezentanţe.