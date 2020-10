Simona Halep a revenit pe terenul de tenis la aproape 6 luni distanţă de la ultimul meci oficial. Numărul 2 mondial a evoluat la Cluj într-o partidă demonstrativă la care au mai luat parte Horia Tecău, Marius Copil şi Gabriela Ruse.

Gabriela Ruse a fost prezenţa surpriză din meciul demonstrativ după ce a câştigat finala Winners Cup în faţa Irinei Begu. A fost 6-4, 6-3 pentru Ruse, cea care a câştigat toate partidele disputate la Cluj.

Simona Halep a fost prezentă la premierea de după finala Winners Cup şi a ţinut un mic discurs: "Vreau să vă spun că îmi face mare plăcere să fiu din nou la Cluj. Este ca o a doua casă pentru că sunt mereu primită cu multă căldură. Pentru fete cred că a fost o săptămână bună cu meciuri interesante, vreau să le felicit pe toate pentru că fiecare meci este important în această perioadă mai grea. Ne pregătim de o perioadă ciudată pentru că nu ştim cum va fi la turnee după o asemenea pauză. Dar această pauză a fost un impuls pentru toată lumea să vedem că se poate chiar şi în aceste condiţii, să organizăm un turneu. Vă doresc multă sănătate pentru că este cea mai importantă în perioada aceasta" a spus Simona Halep.

Învinsă în finala, Irina Begu a voribt şi ea după partidă: „În primul rând, felicitări Gabi. Ai jucat foarte bine toată săptămână şi îţi doresc multă baftă în viitor. Pentru mine a fost o săptămână foarte bună pentru ce va urma, a fost un antrenament foarte bun”, a spus Begu.

Marea câştigătoare, Gabriela Ruse, va încasa un cec de 10.000 de euro: „În primul rând vreau să o felicit pe Irina şi pe celelalte jucătoare pentru că au venit să jucăm. Mulţumesc echipei mele pentru că am muncit foarte mult lunile acestea împreună cu ei. Vă mulţumesc. Este greu pentru că nu am mai fost niciodată în situaţia aceasta de a juca un turneu amical, eu nu l-am tratat aşa, am încercat să dau tot ce am mai bun din mine şi cred că am reuşit. Aş vrea să-i mulţumesc Simonei că a venit aici să ne susţină, mă bucur enorm că am ocazia de a juca meciul demonstrativ împotriva şi împreună cu mari nume ale tenisului românesc”, a spus Gabriela Ruse.