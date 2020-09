Helmuth Duckadam si-a dat DEMISIA de la FCSB! Şoc în ziua derby-ului cu CFR Cluj din Liga 1

Helmuth Duckadam a decis să-şi dea demisia de la FCSB chiar în ziua derby-ului cu CFR Cluj, primul de la reluarea Ligii 1. Preşedintele de imagine al roş-albaştrilor spune că simte că nu mai este dorit, după ce salariul său a fost redus cu 80% ca urmare a efectelor pandemiei.



“A fost frumos! Dupa multe ezitari, am hotarat azi, 14.06.2020, ca este momentul sa-mi înaintez demisia din cadrul SC Fotbal Club FCSB.



Consider ca este mai onorabil sa-ti înaintezi demisia, cand simti ca nu mai esti dorit, decât sa astepti momentul cand vei fi dat afara.



Au fost momente dificile, dar si foarte multe momente frumoase! A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viata mea!



Îi multumesc domnului Becali, in numele familiei mele, pentru tot ce a facut pentru noi si îl asigur ca voi ramane acelasi om serios si loial.



Doresc mult succes echipei, si-mi doresc, ca in acest an sa câstige un trofeu!”, e comunicatul oficial al lui Helmuth Duckadam.

Helmuth Duckadam, unul din puţinii eroi de la Sevilla alături de Gigi Becali!