Ianis i-a luat faţa lui Hagi: "Au venit să mă roage să fac poză cu ei. Ei nu ştiu cine sunt"

Generaţia actuală a uitat de cea de "aur". Hagi a povestit că într-una dintre vizitele sale în Scoţia a fost oprit pe stradă pentru poze, dar nu în calitate de ce credea el. Ianis a semnat cu Rangers un contract pe o perioadă de 3 ani. 3,5 milioane de euro i-a costat pe scoţieni mutarea de la Genk. Ianis a spus că este impresionat de tot ce a găsit la Rangers. După 14 săptămâni, a revenit la antrenamente şi a povestit cum s-a simţit în pandemie.

"A fost uşor, a trebuit să fac ceea ce-mi place. M-am antrenat. Sunt norocos că locuinţa familiei mele, din România, are o curte mare, aşa că am putut să ating mingea. În toate aceste săptămâni m-am antrenat cu mingea. Nu a fost atât de dificil pentru mine", a spus Ianis, în interviul acordat clubului Rangers.

