Încă doi atleţi din Belarus refuză să se întoarcă în ţara lor natală

Regimul impus de preşedintele Alexander Lukashenko seamănă panică printre cei care îi contestă politica. Prigoana nu-i afectează doar pe sportivii care au fost la Tokyo.

Doi sportivi din Belarus anunţă că nu se vor întoarce în ţara lor, după tratamentul la care a fost supusă Krystsina Tsimanouskaya, nevoită să ceară protecţie diplomatică Poloniei.

Sportiva bielorusă Yana Maksimova şi soţul ei, tot sportiv, Andrei Kravchenko, au anunţat că nu au motive să revină în ţara natală. Maksimova a cerut să se stabilească definitiv în Germania.



"După toate evenimentele care au avut loc, nu intenţionez să mă întorc în Belarus. Am o fiică tânără, nu pot să risc. Sunt unul dintre acei oameni care nu pot tăcea. Când am trăit şi m-am antrenat în Belarus, ei nu m-au lăsat să plec", a spus Maksimova, care este în prezent cu familia în Germania.

Sportiva, specialistă în proba de heptatlon, a precizat pe Instagram că ea şi soţul ei au luat decizia de a nu reveni acasă.

Andriy Kravchenko a fost unul dintre cei peste 400 de sportivi care au semnat o scrisoare deschisă, în august 2020, prin care condamna alegerile prezidenţiale trucate şi violenţa de către forţele de securitate împotriva protestatarilor paşnici. La scurt timp după aceea, a fost expulzat din echipa naţională a Belarusului.

"În Germania, pot respira profund, dorm bine. Îmi doresc foarte mult să am energia care mi-a lipsit pentru a fi la Tokyo", precizează sportiva.



În plus, Maksimava povesteşte experienţele sale ca sportiv în Belarus: "Timp de 16 ani am concurat pentru echipa naţională. Când rezultatele mele au scăzut, m-au trimis la un psiholog, deşi sunt o atletă foarte puternică”.

Sportiva, care speră să-şi continue cariera în Germania, a adăugat: „Spre marele nostru regret, acum îţi poţi pierde nu numai libertatea, ci şi viaţa”.