„Întotdeauna este dificil împotriva ei”. Venus Williams, următoarea adversară a Simonei Halep, la Miami. A fost anunţată ORA meciului

Simona Halep s-a calificat în optimi la Miami, după un meci de două ore şi 49 de minute, în care a învins-o pe Polona Hercog (93 WTA), scor 5-7, 7-6(1), 6-2. În turul următor, românca o va întâlni pe Venus Williams, iar Simona vorbit despre adversara sa din SUA în ultima conferinţă de presă.

Simona a încheiat partida cu Hercog cu 39 de greşeli neforţate - dintre care 17 acumulate doar în primul set şi 20 de lovituri câştigătoare (3 în setul 1) şi a trecut în turul următor unde o va înfrunta pe una dintre favoritele publicului de la Miami.

Venus Williams a reuşit surpriza în turul al treilea de la Miami şi a eliminat-o pe Daria Kasatkina, scor 6-3, 6-1, dovadă că se simte bine „acasă”. Aşa cum era de aşteptat, Halep a vorbit despre cea care stă în drumul său spre sferturile turneului.

Fostul număr unu mondial a susţinut că va avea parte de o partidă grea şi speră să nu aibă probleme medicale: "Întotdeauna este dificil împotriva lui Venus. Nu am de gând să spun că va fi uşor, deoarece am câştigat ultimele meciuri împotriva ei. Voi fi motivată. Voi fi gata de joc, sper că voi fi la sută la sută. De ce nu, cred că am o şansă să câştig, dar va trebui să rămân concentrată", a declarat constănţeanca la conferinţă de presă.

3-3 e scorul întâlnirilor dintre Halep şi Venus. Românca pare să aibă un uşor avantaj în faţa adversarei sale, întrucât a câştigat ultimele trei întâlniri, în timp ce ultima victorie a americancei datează din 2013.

