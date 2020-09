Isco, mijlocaşul echipei Real Madrid, nu a avut timp liber în carantină. "Am făcut-o cel puţin o dată pe zi"

Sara Salamo, iubita lui Isco, a oferit detalii intime despre relaţia pe care o are cu mijlocaşul echipei Real Madrid. Actriţa de 28 de ani a dezvăluit, în cadrul unui show TV, că cei doi sunt foarte competitivi pe plan sexual, iar în carantină au fost nedespărţiţi. Isco şi Sara sunt împreună din 2017 şi au un băieţel de 10 luni.

"Nu am vrut să vin în emisiune fără să pot spune că am făcut-o cel puţin o dată pe zi. Dar a fost lansată cartea şi nu am putut ajunge chiar la nivelul acela. Am avut mult de lucru şi avem şi copii. Însă suntem foarte competitivi", a spus Sara Salamo, pentru emisiunea "La Resistencia".

Isco nu a avut un sezon uşor. Din cauza accidentărilor a stat mai mult pe bancă şi a marcat doar 3 goluri. Potrivit presei din Spania, La Liga s-ar relua începând cu 11 iunie, iar primul meci va fi derby-ul dintre Sevilla şi Betis. Real Madrid va juca duminică, 14 iunie, în faţa celor de la Eibar.