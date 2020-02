Jucătorii lui Ludogoreţ au purtat măşti la sosirea în Milano: Ne-am speriat. Oamenii păreau liniştiţi

Fotbalistul român este de părere că în Bulgaria panica ce s-a produs după apariţia COVID-19 este mai gravă decât virusul.

„Am vorbit despre coronavirus şi am aprofundat subiectul. Nu cred că am fost speriaţi, dar îngrijoraţi am fost. Apoi, trebuie să spun că după ce am aterizat, la aeroport am văzut oamenii foarte calmi. Oameni care nu purtau măşti, care păreau liniştiţi, ceea ce ne linişteşte şi pe noi. Pentru noi este mai bine să prevenim. Suntem tineri şi dacă am fi infectaţi am merge la cele mai bune spitale posibile. Dar avem familii, avem copii acasă. Nu vrem ca ei să se îmbolnăvească”, a spus Cosmin Moţi, potrivit FcInterNews.

În ceea ce priveşte meciul cu Inter Milan, Moţi spune că Ludogoreţ nu are nimic de pierdut: „Nu avem nimic de pierdut. Vrem să facem un meci frumos. Cu siguranţă nu ne vom axa pe apărare”.

În partida tur, Inter Milano s-a impus cu scorul de 2-0 în faţa celor de la Ludogoreţ. Returul are loc joi, de la 22.00.

