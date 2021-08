Leo Messi, între PSG şi Manchester City. Reacţii după şocul rupturii de Barcelona

La 34 de ani, Leo Messi este nevoit să se despartă de clubul vieţii sale cu 10 titluri ale Spaniei şi 4 Ligi ale Campionilor în palmares. Argentianul a câştigat de 6 ori Balonul de Aur ca jucător al Barcei.

Fanii catalani au reacţionat şi s-au adunat joi seară în jurul arenei, arătându-şi uluirea faţă de vestea plecării lui Leo de la Barcelona. Messi pleacă după 20 de ani şi 35 de titluri. Leo îşi termină aventura cu 778 de apariţii, 672 de goluri şi 305 pase decisive.



