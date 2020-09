Lewis Hamilton s-a confruntat cu rasismul din Formula 1. Campionul mondial simte că poate fi el însuşi doar atunci când poartă casca de pilot

În 2007, Lewis Hamilton a devenit primul pilot de culoare din Formula 1. Ajuns la 35 de ani, a adunat în carieră şase titluri mondiale dar şi stigmă rasială din partea comunităţii F1, după cum însuşi mărturiseşte.

"Nu este ceva nou pentru mine. M-am confruntat cu stigmatul rasismului de-a lungul carierei mele de curse. De la copii care aruncau cu lucruri în mine până la fani care mă tachinau în primele mele curse de la începutul carierei. Faţa neschimbată a comunităţii F1 mă face să cred că doar anumite persoane sunt binevenite. Când am început prima dată, am ţinut cont de sfatul tatălui meu: să muncesc de două ori mai mult, să ţin capul jos, gura închisă şi să las rezultatele să vorbească. Doar când purtam casca mă simţeam eu însumi. Pe măsură ce am avut succes, acest lucru mi-a oferit posibilitatea să lupt împotriva rasismului.”, a declarat pilotul.

Hamilton a criticat în mod direct Formula 1 pentru lipsa diversităţii din structura sa. Într-un efort de a combate rasismul, acesta a dezvăluit că va lansa un program în parteneriat cu Academia Regală de Inginerie prin care vrea să promoveze tineri de culoare cu experienţă în ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică în sportul care l-a consacrat.