LPF anunţă că toate meciurile din Liga 1 se vor juca fără spectatori

Meciurile de duminică, Chindia-Sepsi şi FCSB-Universitatea Craiova, sunt primele disputate fără spectatori.

Regulamentul prevede doar disputarea meciurilor cu sau fără spectatori, astfel că posibilitatea de a accepta sub 1.000 de fani pe stadion nu există.

"Acum lucrăm la textul hotărârii. Vor fi meciuri disputate fără spectatori. Nu vor fi meciuri cu sub 1.000 de spectatori. Eu am o explicaţie simplă. Pe regulament am două posibilităţi: să joc meciuri cu spectatori şi meciuri fără spectatori. Ba mai mult decât atât, consider că dacă sunt 900 sau 1.100, pericolul pentru propagarea unui virus e la fel de mare, motiv pentru care se va juca cu porţile închise până la momentul în care se decide altceva de la nivelul instituţiilor statului. Din păcate, nu am văzut până la momentul actual textul hotărârii. Am avut o conversaţie telefonică cu domnul Arafat, care mi-a confirmat existenţa acesteia", a declarat Justin Ştefan, secretarul general al LPF, pentru MEDIAFAX.

Secretarul de stat Raed Arafat a anunţat astăzi că evenimentele care presupun participarea unui număr mai mare de 1.000 de persoane vor fi interzise din cauza epidemiei de coronavirus. Pentru activităţile cu un număr mai mic de 1.000 de persoane, măsura va fi adoptată la nivel local.

Duminică, în Liga 1 se dispută meciurile Chindia Târgovişte-Sepsi OSK, de la ora 17:30, şi FCSB-Universitatea Craiova, de la ora 20:30. Ambele se vor juca cu porţile închise.

