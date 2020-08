Mama lui Novak Djokovic a anunţat când se va retrage liderul ATP din tenis

Novak Djokovic nu va mai juca mult timp tenis. Mama liderului ATP a anunţat când şi de ce se va retrage jucătorul sârb din sportul alb.

"Nu cred că va juca atât (n.red. - 40 de ani). Are multe alte lucruri de făcut în viaţă, nu doar tenis. Acum este un jucător de tenis, dar vrea să facă şi alte lucruri şi are şi o familie. Aşa că eu cred că va mai juca 3 sau 4, cel mult 5 ani", a declarat Dijana Djokovic, conform essentiallysports.com.

Djokovic se pregăteşte să revină pe terenul de tenis. Liderul ATP va parcipa la competiţia Adria Tour, care are scop caritabil. La turneul desfăşurat în Belgrad (Serbia), Zadar (Croaţia), în Muntengru şi Banja Luka (Bosnia), în perioada 13 iunie - 5 iulie, şi-au anunţat prezenţa şi Dominic Thiem, Alexander Zverev şi Grigor Dimitrov.

Jucătorul sârb şi-a petrecut pandemia în Mallorca, Spania. Tenismenul a spus că în această perioadă s-a apropiat mai mult de Roger Federer şi Rafael Nadal.

"În pandemia de coronavirus am vorbit mai mult decât de obiceu cu Rafa şi Roger. Am discutat despre cum am putea să îi ajutăm pe sportivii aflaţi pe poziţiile din subsolul clasamentului. Federer încă se reface, nu l-am întrebat dacă se antrenează sau nu. Rafa a jucat de curând. Săptămâna trecută am vorbit despre US Open", a declarat Novak Djokovic.