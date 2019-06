Mircea Lucescu este un mare fan al lui Pele, deşi nu crede că ar trebui să se recurgă la comparaţii când vine vorba despre mari fotbalişti.

Pus să aleagă între Pele şi Maradona la emisiunea Marius Tucă Show, Mircea Lucescu l-a ales pe Pele şi a explicat de ce a făcut această alegere.“Uite vezi, am discutat mai devreme nu trebuie să compari unul cu altul. Pe structura mea este Pele, nu e niciun fel de discuţie, şi comportamentul lui care este un exemplu pentru absolut toţi ceilalţi, în special copiii. Debutul lui a fost foarte devreme la 18 ani, 17 ani şi ceva în Suedia, în 1958 mi se pare”, a spus Mircea Lucescu.

Fostul selecţioner a mărturisit că deţine în continuare tricoul lui Pele de la Mondialul din 1970.

“ Da, nespălat aşa cum mi l-a dat, acum câtva timp l-am înrămat şi îl ţin acolo Din 70, nespălat, cu câteva urme pe spate de la transpiraţie. Nu, nu-l ţin pe perete, îl ţin undeva... am un sac de tricouri nu am vrut să iau din perioada cât am fost antrenor decât atunci când am câştigat Cupa UEFA, cu jucătorii mei şi cu semnăturile lor, când am fost la Inter tricoul lui Ronaldo, Pirlo, Baggio. Multe dintre ele mi le-au trimis jucătorii. Mulţi din echipa naţională a Borussiei mi-au trimis ei tricourile semnate de ei, de la Hagi, am de la jucători, dar am şi din perioada când am jucat ... Piri, Altalfini... sunt într-un săculeţ. Poate odată şi odată o să le pun într-o expoziţie”, a mărturisit antrenorul.

Întrebat de Marius Tucă ce mari jucători l-au impresionat, Mircea Lucescu i-a enumerat pe Beckenbauer, Messi, Bobby Charlton, Ronaldo.

“Eu nu spun numai Beckenbauer, m-a impresionat, dar au fost foarte mulţi, Bobby Charlton era senzaţional pe teren. Dintre cei enumeraţi de tine, Messi, enorm de mult îmi place pentru că este un jucător care poate decide în orice moment soarta unei partide, e greu să mai găseşti un jucător ca el. Şi Ronaldo ( Luiz Ronaldo, supranumit Il Fenomeno, n.r.) cu alte calităţi, mai puţin spectaculoase.

Mircea Lucescu a mărturisit că nu e uşor să antrenezi mari jucători, care sunt greu de stăpânit şi cred că ştiu totul.

“E destul de greu, spuneam şi aici în emisiunea de acum 19 ani, părerea mea este aceeaşi, foarte mulţi dintre ei cred că nu mai au nevoie să înveţe. Marele jucător este acela care învaţă permanent pentru că niciodată nu se sfârşeşte această învăţare. Sunt mulţi dintre ei care au un comportament greu de stăpânit, dau un exemplu Polba sau Neymar, jucătorii ăştia mie nu-mi spun nimic pentru că ei fac ceea ce vor ei, ştiu că sunt talentaţi şi încearcă, fără să aibă capacitatea necesară, să decidă (…) Vedeţi comportamentul lui Ronaldo şi a lui Messi, total diferit de al unora de aşa-zis jucători de super-clasă”, a atras atenţia fostul selecţioner.

Acesta a admis că Neymar ar fi greu de antrenat şi a relatat un episod cu Ronaldo în care făceau schimb de bere şi portocale.

“Ar fi foarte greu de antrenat, şi eu am avut… un băiat foarte bun Ronaldo am avut o relaţie extraordinară cu el, am mai spus asta, el îmi dădea bere din Brazilia şi eu îi dădeam portocale din Sicilia, pentru că aveam un prieten care îmi trimitea prin ianuarie-februarie când se coceau”, şi-a amintit antrenorul.

Mircea Lucescu a spus că pe când antrena Inter Milano se înţelegea bine cu Ronaldo, care avea un statut special, datorită relaţiilor cu preşedintele clubului, Massimo Moratti.

“Bine, m-am înţeles cu el, am avut un raport foarte bun, dar el făcea ce voia, el dacă voia să se antreneze se antrena, dacă voia să se ducă în Brazilia se ducea în Brazilia. Avea un raport personal cupreşedintele şi asta este foarte greu pentru un antrenor când un preşedinte are un raport direct cu jucătorul, neţinând cont de antrenor. Mai ales că un preşedinte care şi el a visat să fie şi el un mare jucător, cum era Moratti era printre jucători tot timpul, crescut de taică-su printre jucători pe vremea aceea, jucătorii lui Inter. Iar el ( Ronaldo, n.r.) îi dădea un telefon şi îl lăsa să facă orice indiferent de ce avea echipa nevoie”, a susţinut Mircea Lucescu.

