Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român, are numai cuvinte de laudă pentru Simona Halep şi Gică Hagi. Il Luce a dezvăluit la emisiunea „Marius Tucă Show” cine sunt antrenorii pe care îi apreciază şi cui datorează clasarea pe locul 2 în topul antrenorilor cu cele mai multe trofee din istoria fotbalului.

Redăm principalele declaraţii ale lui Mircea Lucescu la emisiunea Marius Tucă Show:

Despre faptul că se menţine în formă: Cred că fotbalul e vinovat pentru toată această stare psihică, fizică, competiţiile în raportul cu oamenii.

Despre Simona Halep: De fiecare dată când pot mă uit la ea şi o admir într-adevăr. Ce a putut să facă pumnul acesta de om este incredibil (...) şi cât de greu este să te menţii, că a ajuns nu a fost mare problemă, dar e de câţiva ani acolo (...) e foarte greu şi mai ales acum au apărut o pleiadă de jucătoare tinere, din punct de vedere fizic super dotate, cărora trebuie să le facă faţă.

Despre dominaţia echipelor mari: Din cauza forţei financiare, echipele mari, echipele care câştigă titluri, sunt cele care au istorie, tradiţie, adică să câştigi titluri şi încrederea suporterilor (..) şi putere sportivă care e foarte importantă, adică accesul pe care îl ai la Comisiile Europene, la UEFA la FIFA.

Despre absenţa marilor jucători în echipele din Rusia: E foarte greu să suporţi iarna rusească, să faci transferele, voiajele de aproape 4-5 -6 ore, ajunge dimineaţa, e foarte greu pentru jucătorii mari să suporte astfel de condiţii.

Despre revenirea la conducerea unei echipe din Italia: Nu mai e timpul pentru mine, devine din ce în ce mai greu pentru un antrenor cu o anumită vârstă să stabilească un raport foarte amical, foarte apropriat de jucătorii foarte tineri. Diferenţa e prea mare în toată chestia asta şi atunci poţi să conduci, poţi să consiliezi, poţi să fi într-o postură în care să… tip Ferguson la Manchester

Despre situaţia din campionatul intern: E într-un moment critic pentru că a fost o perioadă în care s-a permis apariţia unor echipe fantomă şi au dispărut branduri importante, cei care aduceau tradiţia, aduceau spectatori, aduceau puterea economică, ar fi trebuit în momentul acela să intervină organizaţiile locale să susţină echipa

Despre Gică Hagi: Am avut o continuitate cu el, a debutat, adică a început cariera internaţională şi de mare nivel profesional cu mine şi a terminat-o cu mine. Deci a început la 18 ani cu mine echipa lui cu mine şi a terminat la 36 de ani la Galatasaray şi îmi pare atât de rău că nu a vrut să mai rămână.

Despre locul 2 în clasamentul antrenorilor cu cele mai multe trofee: Am urmărit cu interes antrenorii, de la fiecare cred că am luat câte ceva. Sunt recunoscător tuturor antrenorilor mei...şi de la (Pişti Kovacs) dezinvoltura lui şi modul în care privea lumea în general, avea o deschidere extraordinară, într-adevăr o deschidere mondială, europeană, mondială. Ştia să se comporte cu cel mai neînsemnat jucător şi să se comporte şi cu cel mai important jucător.

Despre greşelile din cariera sa: Greşeala iarăşi pe care am făcut-o a fost că imediat după Revoluţie m-am lăsat atras de primul om care m-a contactat, şi ăsta a fost Anconetani care a venit la meciurile noastre, ultimele meciuri disputate sub presiunea momentelor şi evenimentelor de la noi şi atunci ca să ies am plecat la Pisa, pe urmă m-am legat de Brescia, am stat prea mult poate şi acolo vreo cinci ani

Despre calităţile unui antrenor: Calităţile lui nu sunt doar să facă o echipă şi să o pună pe teren, ăsta e ultimul lucru care poate să fie, dar capacitatea lui de a analiza jocurile, a echipei lui, a echipei adverse, capacitatea lui de a interveni în momentul oportun, de a vedea cum ar putea să se desfăşoare jocul în continuare

Despre negocierile din Turcia: Eu m-am decis să iau o echipă şi să lucrez zilnic nu să aştept două-trei luni. Am vorbit cu preşedintele Federaţiei, ne-am pus de acord, am lăsat un antrenor ca să vină, am avut nişte discuţii foarte serioase şi cu Fenerbahce şi cu Besiktas şi pe urmă am văzut că lucrurile nu sunt aşa cum mi-aş fi dorit să fie şi atunci am renunţat, am zis mai stau, nu are niciun rost.

Despre ideea monitorizării jucătorilor: Eu m-am dus la Hunedoara şi am simţit nevoia să monitorizez jucătorii mei şi am luat doi copii dintr-o familie apropiată mie, băiat şi fată, şi i-am pus în tribună, şi i-am spus uite urmăreşte şi tu jucătorul ăsta, pentru că eu jucam, şi spune-mi şi mie cum aleargă, notează-ţi acolo pe foaie (...) am vorbit cu ei şi pe urmă şi-au adus zece copii care să facă asta. Stau în tribună şi urmăreau, centralizau şi pe urmă îmi dădeau mie. Aşa a început asta.

Cea de-a doua parte a emisiunii “Marius Tucă Show” va fi difuzată joi, pe MEDIAFAX şi Gandul.info.

