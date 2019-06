Mauricio Pochettino, antrenor Tottenham: Sunt mândru că pregătesc acest grup şi felicit pe Liverpool

Mauricio Pochettino a plecat ca un câştigător de pe Wanda Metropolitano din Madrid.

Chiar dacă echipa pregătită de tehnicianul argentinian, Tottenham, a ratat trofeul Ligii Campionilor, în faţa rivalilor din campionatul intern, Liverpool, antrenorul se simte împlinit că a ajuns până în finala celei mai tari competiţii intercluburi pentru prima dată în istoria formaţiei din Premier League.

"Trebuie să fim cu fruntea sus, am luptat până la capăt! Cred că am fost cam ghinionişti să primim acel penalty atât de repede. Am jucat excelent în repriza secundă. Nu e uşor împotriva unei echipe care face extrem de rapid tranziţia din apărare spre atac. Am forţat egalarea, am riscat, dar norocul nu a mai fost de partea noastră! Oricum, golul primit la început ne-a dat planurile peste cap. Nu a fost uşor, dar faptul că am jucat prima finală din istoria clubului nu e puţin lucru. Rămân optimist pentru viitorul acestei echipe", a declarat Mauricio Pochettino, care a mai adăugat:

"Cred că am tras nişte învăţăminte din această aventură. Trebuie acum să folosim această experienţă, aşa cum Liverpool a învăţat din ceea ce s-a petrecut sezonul trecut. Sunt mândru că pregătesc acest grup de fotbalişti şi felicit pe Liverpoool pentru un sezon fantastic. E prima dată când ajungem aici şi am prins gustul finalelor, este o experienţă pe care doreşti să o retrăieşti. Probabil este cel mai important meci după finala Campionatului Mondial".

Formaţia Liverpool a câştigat, sâmbătă seară, 1 iunie, la Madrid, pentru a şasea oară Liga Campionilor, impunându-se cu scorul de 2-0 (1-0) în finala cu Tottenham Hotspur.

