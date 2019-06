Meci splendid în semifinalele Ligii Naţiunilor: Portugalia s-a CALIFICAT/ Cristiano Ronaldo a fost LETAL, ducându-şi naţionala în FINALĂ

Liga Naţiunilor, competiţia creată de UEFA pentru a înlocui meciurile amicale interţări, a revenit după o pauză de aproape şapte luni. În faza semifinalelor s-au calificat câştigătoarele celor patru grupe din Liga A, adică Olanda, Elveţia, Portugalia şi Anglia.

Portugalia a câştigat dreptul de organizare al acestui Final Four, iar lusitanii au întâlnit în primul meci Elveţia, pe Estádio do Dragão, din Porto. Cristiano Ronaldo a fost cel care a deschis balul, în minutul 25, cu un şut splendid dintr-o lovitură liberă executată de la aproximativ 25 de metri.

Ricardo Rodriguez, fotbalistul lui AC Milan, a restabilit egalitatea în minutul 57, dintr-o lovitură de pedeapsă acordată de Felix Brych. Meciul părea unul destul de echilibrat, cu şanse mari de a intra în prelungiri, însă Ronaldo a rezolvat partida în favoarea portughezului spre finalul întâlnirii de la Porto. În minutul 88, vedeta lui Juventus a fost găsită excelent de Bernardo Silva în careu şi l-a învins pe Sommer cu un şut în forţă, la firul ierbii. După ce s-a reluat partida, Portugalia a profitat imediat de un contraatac, iar Ronaldo a fost din nou letal la finalizare, ducându-şi naţionala în finala Ligii Naţiunilor.

