Meciul dintre FCSB şi Viitorul de duminică, 1 septembrie, a fost amânat/ ORA la care va fi dat fluierul de start

Meciul dintre FCSB şi Viitorul ar fi trebuit să înceapă la ora 21:00, dar televiziunea Look Plus ar fi solicitat ca fluierul de start să fie dat la 21:05. Totul pentru ca telespectatorii să nu rateze niciun minut dintr-o partidă difuzată înaintea partidei din Liga 1.

Look Plus ar fi reuşit să obţină decalarea meciului. Motivul? De la ora 19:00 a început derby-ul Lazio - AS Roma. Pentru a valorifica la maximum întâlnirea din "Cetatea Eternă", Look Plus a cerut ca startul meciului dintre FCSB şi Viitorul să fie mutat la ora 21:05.

LPF ar fi acceptat această propunere, astfel că meciul ar urma să înceapă la ora 21:05, în loc de 21:00.

13 echipe au votat pentru noul contract privind drepturile TV

Dintre cele 14 cluburi din Liga 1, numai Craiova s-a opus acestui nou contract. Noul angajament a fost definitivat în acest an, dar oltenii au reclamat modul în care televiziunile programează jocurile. Reprezentanţii Craiovei vor ca meciurile să înceapă mai devreme de ora 21:00, însă nu există nicio şansă ca acest lucru să se întâmple foarte curând.

Noul contract are o valoare totală de 28 de milioane de euro şi va fi valabil pentru următorii cinci ani. Faţă de contractul anterior, cluburile primesc în plus circa 36.000 de euro.

