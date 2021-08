Mesajele emoţionante ale colegilor lui Messi, după plecarea acestuia de la Barcelona

Unele dintre cele mai frumoase mesaje vin de la Gerard Pique sau Luis Suarez, dar şi de la mult mai tinerii Ronald Araujo sau Ilaix Moriba.

Sergio Busquets:

„Încă încerc să asimilez totul şi, ştiind cât de greu va fi, vreau doar să îţi mulţumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru club şi pentru cei cu care ai fost alături în aceşti ani şi în special pentru mine. Ai venit ca un copil şi pleci ca cel mai bun jucător din toate timpurile, după ce ai făcut ca acest club să crească la dimensiunea pe care o merită şi ai scris istorie. Voi putea spune mereu că am jucat şi am împărtăşit momente cu tine, majoritatea foarte bune, şi că am avut şansa de a creşte şi de a mă bucura de fotbal alături de tine timp de 13 sezoane.

Pe lângă toate acestea, îmi rămâne şi persoana ta şi prietenia noastră, îmi vei lipsi foarte mult. Nu pot decât să îţi doresc ţie şi familiei tale tot ce e mai bun, pentru că meritaţi asta. Ne va fi foarte dor de tine.”

Gerard Pique:

„Nimic nu va mai fi la fel. Nici Camp Nou, nici Barcelona, nici noi înşine. După 20 de ani la club, nu vei mai purta tricoul Barçei. Adevărul uneori doare.

Ne-am cunoscut în 2000, aveam 13 ani şi aveam carierele în faţă. Ce carieră! Oau! Nu am fi putut să o concepem mai bine. Ce nebunie!

În primul meu sezon, după ce m-am întors la FC Barcelona, am câştigat tripla, iar tu ai devenit cel mai bun jucător din toate timpurile. De la Rosario până la cerul de la Roma. Acolo a început legenda. Ce a urmat a fost istorie. Ce distracţie am avut.

Acum pleci, dar ştiu că te vei întoarce într-o zi. Mai sunt lucruri de făcut. Distracţie plăcută oriunde ai merge şi continuă să câştigi aşa cum numai tu ştii. Ne va fi dor de tine aici. Te iubesc Leo.”

Sergi Roberto:

„Când eram mic, visul meu era să joc în prima echipă a lui Barça. Dar să fac acest lucru alături de cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor este ceva ce nu mi-am imaginat niciodată.

Îţi mulţumesc pentru toate momentele pe care mi le-ai oferit mie şi tuturor fanilor Barça, pentru toate bucuriile, pentru toate golurile pe care le-ai marcat, pentru toate titlurile pe care le-am sărbătorit, pentru că ai dus acest club în vârf, pentru că ai făcut oamenii să viseze cu fotbalul tău şi mai ales pentru că ai făcut-o în acest tricou.

Îţi doresc ţie şi familiei tale toate cele bune.

Te iubim şi ne vei lipsi foarte mult.

În semn de recunoştinţă eternă.”



Jordi Alba:

„Ce privilegiu să fi petrecut aceste 9 sezoane împreună. Am trăit experienţe atât de frumoase împreună şi am depăşit situaţii atât de dificile. Am avut norocul de a fi acolo când am văzut primul tău gol împotriva lui Albacete pe Camp Nou, în 2005, şi nu mi-am imaginat niciodată că vom ajunge să ne înţelegem atât de bine doar dintr-o singură privire. Ne-am distrat atât de bine pe teren cu pasele tale şi ale mele, care ne-au ieşit atât de bine.

O să-mi lipsească atât de mult!

Nu doar pentru că eşti cel mai bun jucător din istoria fotbalului, ci şi pentru că eşti un om excepţional. Prietene, îţi mulţumesc din suflet pentru ceea ce ai făcut pentru club, pentru prietenia ta, pentru sprijinul tău în zilele grele, pentru momentele minunate pe care le-am trăit şi care vor rămâne mereu în memoria noastră. Îţi doresc ţie şi familiei tale toate cele bune în noua ta aventură. O îmbrăţişare mare, te iubesc frate.”



Antoine Griezmann:



„Singurul lucru pe care eu şi toţi cei care iubesc fotbalul îl putem spune este MULŢUMESC!

Mulţumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru Barcelona. Pentru oraş, pentru club... ai schimbat totul! Sunt convins că nu este un rămas bun, ci un la revedere şi că drumul tău se va intersecta din nou cu FC Barcelona.

Îţi doresc toate cele bune şi îţi doresc ca tu şi familia ta să fiţi fericiţi oriunde te-ai duce. Foarte puţini ştiu ce înseamnă să fii Messi, iar tu ai fost mereu un exemplu în toate sensurile.”



Ronald Araujo:

„Când eram copil, mă jucam cu tine pe PlayStation cu visul că într-o zi vom juca împreună... Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că am fost binecuvântat să joc şi să învăţ alături de tine, cel mai mare din acest sport. Le voi povesti copiilor mei despre acest mare jucător şi mai ales despre persoana minunată care eşti. Îţi mulţumesc pentru afecţiunea pe care mi-ai arătat-o, din prima zi în care m-am alăturat echipei. Ne va fi dor de tine, căpitane. Cele mai bune gânduri pentru tine şi familia ta. Fiţi binecuvântaţi!”

Ilaix Moriba:

„Când aveam 4 ani, am venit din ţara mea, Guineea, din capitala Conakry, pentru a deveni fotbalist, dar nu am visat niciodată că într-o zi voi juca cu cel mai bun fotbalist din lume şi că el îmi va da pasa pentru primul meu gol ca profesionist.

Toată Guineea şi toată familia mea au doar cuvinte de mulţumire pentru tine. Mulţumesc foarte mult şi mult noroc în viitor, Leo.”

Luis Suarez:

„Tinere, ştiu că nu există cuvinte pentru a descrie istoria pe care ai scris-o la FC Barcelona. Clubul care te-a văzut crescând, clubul pe care îl iubeşti atât de mult şi unde ai câştigat atâtea titluri şi ai devenit cel mai bun jucător din istorie. Îţi voi fi mereu recunoscător pentru modul în care m-ai primit şi pentru că eşti o persoană minunată. Sunt mândru că am împărtăşit mii de momente minunate la FC Barcelona şi că am avut norocul de a juca alături de tine. Îmi doresc din toată inima ca orice se va întâmpla în viitor să fie cel mai bun pentru tine şi familia ta. Te iubesc mult.”

Andres Iniesta:

„Am trăit împreună timp de 14 ani, am trăit momente magice, dar şi momente grele, dar am rămas mereu împreună. Este dificil să ne imaginăm clubul fără tine sau să te vedem pe Camp Nou în alt tricou. Vă doresc ţie şi celorlalţi să vă fie bine. Mult noroc, Leo. A fost o plăcere să jucăm împreună.”