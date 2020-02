Mesajul lui Darren Cahill pentru Simona Halep, după titlul cucerit la Dubai. „Forţa şi caracterul tău au strălucit”

Australianul spune că „puterea şi caracterul au strălucit".

„Bravo, Simo! Ai luptat încântător toată săptămâna împotriva unor adversare foarte dificile. Forţa şi caracterul tău au strălucit. O săptămână minunată în antrenorat pentru Arti şi Cosmin. Bravo, băieţi!", a scris Darren Cahill pe Twitter.

Well done Simo. An amazing fighting performance all week against really tough opponents. Your strength & character shining through. A wonderful coaching week by Arti & Cosmin. Great job guys 👏 @Simona_Halep 🏆 #WTA20 #TeamSimo 🇷🇴 pic.twitter.com/oaXzY3sYmW