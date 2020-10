Messi a răbufnit după ce Barca a pierdut titlul

Căpitanul Barcelonei, Leo Messi, nu vorbeşte foarte des după partide. Când o face însă, interviul este unul exploziv. Aşa s-a întâmplat după înfrângerea de joi seară cu Osasuna, 1-2, în urma căreia Real Madrid a devenit campioana Spaniei.

"Nu ne aşteptam să se încheie astfel, dar este reprezentativ pentru tot ce s-a întâmplat anul acesta. Suntem o echipă slabă în faţa căreia dacă ai intensitate vei câştiga. Am pierdut multe puncte când nu trebuia. Am fost foarte inconstanţi. Real Madrid şi-a văzut de propriul drum. Nu au pierdut după pauza competiţională. Noi am pierdut şi trebuie să ne facem autocritica, începând cu jucătorii, dar şi la alte departamente. Suntem Barcelona şi suntem obligaţi să câştigăm fiecare meci. Spuneam în trecut că dacă vom continua în acest fel e greu să câştigăm Champions League, şi n-am fost în stare nici să câştigăm La Liga. Dacă jucăm astfel, vom pierde cu Napoli. Cel mai rău este că am creat o imagine foarte proastă pentru ce va urma. Jucând astfel nu vom ajunge nicăieri. Oamenii îşi pierd răbdarea şi e normal pentru că nu oferim nimic" a spus Leo Messi după partidă.

Sacrificat ar putea fi antrenorul Quique Setien, cel care a admis după meciul de aseară că nu ştie dacă va fi pe banca echipei şi la partida din UEFA Champions League cu Napoli.