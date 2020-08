Messi se pregăteşte să-i spună adio Barcelonei

Leo Messi nu a reuşit să o salveze pe Barcelona la înfrângerea cu 8-2 în faţa lui Bayern

Messi mai are contract cu Barcelona până vara viitoare când poate pleca liber de contract

Presa din Spania scrie că Messi a oferit conducerii un ultimatum pentru revenirea echipei în următoarele 12 luni

FC Barcelona a suferit o înfrângere cu efecte dezastruoase în sferturile UEFA Champions League. Bayern a marcat de 8 ori în poarta lui Ter Stegen, iar Leo Messi a fost de nerecunoscut. Starul Barcei nu a reuşit să evite al 3-lea an la rând de umilinţă în competiţie.

Jurnaliştii spanioli scriu că această nouă înfrângere poate duce la o despărţire a lui Messi de Barcelona. Contractul urmează să se încheie în 2021 iar Inter Milano este echipa care îl doreşte. Pe internet s-a viralizat o imagine cu Messi în tricoul lui Inter, dar şi una cu Messi în pragul lacrimilor la pauza meciului cu Bayern. Nemţii conduceau în acel moment cu 4-1.

Ter Stergen guarding the door to prevent Messi from running away 😂😂😂😂😂😂#WontumiSports pic.twitter.com/SFwXFlIUvU