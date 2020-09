La începutul lunii martie, noul coronavirus ne-a închis pe toţi în casă. Pentru Lionel Messi viaţa în izolare este o stare firească. Starul Barcelonei a postat pe Instagram un clip video în care arată cum se relaxează pe terasa casei. Stă la soare, bea un shake şi ascultă muzică.

Şi lui Cristiano Ronaldo i-a mers bine în pandemie. A revenit cu forţe proaspete la antrenamentele echipei Juventus. A arătat că se pricepe la baschet la fel de bine ca la fotbal. A reuşit un coş de toată frumuseţea, după ce a lovit mingea cu piciorul.

As easy as you like, @Cristiano! 🏀😳 pic.twitter.com/FABi8AWOqM