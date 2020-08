Michael Jordan, acuzat că minte în documentarul The Last Dance: "Un turnător nenorocit"

Michael Jordan, fostul mare baschetbalist din NBA, a stârnit un val de reacţii după ce a lansat documentarul "The Last Dance", în care vorbeşte despre ultimul lui sezon la echipa Chicago Bulls, în perioada 1997-1998. În acel an, Jordan & Co. au câştigat al şaselea titlu la rând.

Unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai lui Michael Jordon este fostul său coleg Horace Grant, care îl acuză de minciuni şi de ranchiună pe marele campion.

Horace Grant, fost baschetbalist NBA: Minciuni, minciuni, minciuni. Dacă MJ (n.red. - Michael Jordan) are o problemă cu mine, putem să rezolvăm asta ca bărbaţii. Putem să vorbim despre asta sau putem să rezolvăm şi în alt mod. Dar el iese în public şi spune minciunile astea despre mine. Aici este vorba numai despre ranchiună. Când spui ceva despre el, este tăiat la montaj. Are ca scop să distrugă oamenii. Acesta nu este un documentar".

În plus, Grant l-a acuzat pe Michael Jordan că a încălcat intimitatea vestiarului.

Horace Grant, fost baschetbalist NBA: El a spus despre mine că eram un turnător, dar cu toate acestea, după 35 de ani, povesteşte despre unele obiceiuri ale unor colegi din echipă, că a văzut cocaină, marijuana şi femei în cameră. Ideea mea este: <<De ce menţionezi asta? Ce relevanţă are această situaţie?>>

Ceea ce vreau să spun este că dacă vrea să numească pe cineva turnător, el este un turnător nenorocit, este o mizerie".