Mioveni - Rapid 0-0 | Dan Alexa, doar un punct la debut: "Clasamentul a rămas neschimbat"

Start ratat pentru Rapid în playoff-ul de promovare din Liga 2. Echipa lui Dan Alexa a scos un singur punct în deplasarea de la Mioveni. Giuleştenii au jucat cu un om în plus din minutul 57, când Raul Costin a fost eliminat. Rapidul nu a reuşit să profite, iar meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

În etapa viitoare, echipa lui Alexa va juca pe terenul Petrolului. "Lupii galbeni" nu se vor putea baza pe cei şase jucători depistaţi pozitiv la COVID-19.

"Am dominat Mioveniul, am ratat 3-4 situaţii mari prin care puteam închide jocul. Dacă am fi avut mai multe meciuri, nu îmi făceam probleme. Sunt două puncte mari de tot pe care le-am pierdut. Toate meciurile sunt nişte finale. Păcat că sunt doar cinci jocuri. Clasamentul a rămas la fel, UTA şi Petrolul au un meci mai puţin, vedem ce se va întâmpla mai departe", a spus Dan Alexa, după egalul de la Mioveni.

CLASAMENT PLAYOFF PROMOVARE LIGA 2

1. UTA Arad - 25 puncte

2. Mioveni - 21 puncte

3. Turris Turnu Măgurele - 21 puncte

4. FC Argeş - 20 puncte

5. Rapid - 20 puncte

6. Petrolul - 19 puncte

* meciul UTA - Petrolul a fost amânat