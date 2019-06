Mircea Lucescu, despre România: Această generaţie are convingerea că poate câştiga meciul

Al treilea meci din preliminariile EURO 2020 pentru naţionala lui Cosmin Contra va fi vineri, 7 iunie, de la ora 21:45, la Oslo. România o va întâlni pe selecţionata Norvegiei, formaţie care are un singur punct în grupa F, în timp ce tricolorii au trei puncte, în urma victoriei cu Insulele Feroe.

Cu 12 ore înaintea fluierului de start al partidei, Mircea Lucescu a vorbit despre întâlnirea României cu Norvegia şi a precizat că echipa noastră poate pleca cu cele trei puncte.

"La nivelul la care se joacă acum meciurile din competiţiile europene este foarte greu să dau un pronostic, să spun că o echipă cu siguranţă va obţine victoria. Este un meci dificil, dar sunt sigur că jucătorii noştri vor face totul. Cred că această generaţie are convingerea că este cea mai bună şi că poate câştiga meciul", a spus "Il Luce" la Antena 1.

Fostul selecţioner al Turciei a vorbit şi despre relaţia pe care o are cu fiul lui Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, formaţie care a devenit campioana Greciei şi a câştigat şi Cupa în sezonul recent încheiat.

"Între noi nu este vorba de sfaturi, între noi este o atmosferă de la tată la fiu. Sunt momente şi momente, când noi discutăm despre tot ceea ce se întâmplă. Baza lui ca antrenor a avut-o din relaţia cu mine. A stat cu mine, de la patru, cinci ani l-am luat cu mine pe stadion, în cantonamente, a trăit cu emoţiile unui copil, dar a acumulat şi toate acestea, în timp, s-au transformat.

Ideea şi filozofia sunt aceleaşi, dar fotbalul evoluează, iar el a intrat într-o pantă pozitivă. Studiază enorm, eu nu mai am această răbdare. El este curios, urmăreşte foarte mult, are posibilitatea să se dedice total fotbalului, eu nu am avut această posibilitatea pentru că am pornit de la zero. Consider că frumul lui este excelent până în momentul de faţă. În fotbal, sigur, te poţi împiedica la orice meci, dar sunt sigur că va trece peste şi va continua.

Pe noi doi nu ne puteţi despărţi pentru că am trăit la fel, dar el are un avantaj faţă de mine, a început să câştige titluri în afară mai devereme decât mine, eu aveam 55 de ani", a mai spus Mircea Lucescu.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.