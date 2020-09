Mircea Rednic a fost extrem de afectat la aflarea veştii că Ionuţ Popa s-a stins din viaţă. Cei doi erau buni prieteni, iar Rednic a făcut tot posibilul pentru a-l ajuta. Actualul antrenor al Iaşiului nu s-a putut opri din plâns în momentul în care a vorbit despre Ionuţ Popa.

„Astăzi e o zi neagră şi tristă. Am pierdut un prieten, am pierdut un om de fotbal. Un om care în această perioadă, de când sunt la Iaşi, m-a susţinut. Nu pot să uit, în afară de mesajele pe care le primeam după fiecare meci când mi s-a strigat <<demisia>>, el m-a sunat şi m-a încurajat şi mi-a zis că până la urmă o să reuşesc aici. Tot speram, am vorbit şi cu fata lui, m-am rugat şi la Dumnezeu să îşi revină. N-a mai revenit şi Popică a plecat dintre noi până la urmă. Orice intervenţie chirurgicală nu mai aducea nicio îmbunătăţire în sănătatea lui”, a spus antrenorul Poli Iaşi, Mircea Rednic.

„Cu regrete, pot să spun că e o zi tristă şi Dumnezeu să-l odhnească pentru că a fost un om bun, un om cu suflet mare. Drum bun, Popică!”, a mai spus acesta.