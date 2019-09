Modestie de campion. Ianis Hagi nu acceptă nicio comparaţie cu tatăl său: El a fost un veritabil număr 10. Avea o accelerare fenomenală

Ianis Hagi (20 de ani) a oferit un interviu în presa din Belgia, după revenirea de la acţiunea naţionalei României. Mijlocaşul a vorbit despre planurile sale de viitor, după ce antrenorului lui Genk a decis să se bazele pe alţi jucători în ultimele meciuri.

Nu vrea să renunţe uşor şi promite că va trage şi mai tare la antrenamente pentru a-l convinge pe tehnicianul Felice Mazzu (53 de ani) să-l folosească. Ianis recunoaşte că mai are de crescut. Are nevoie să progreseze la partea fizică, dar şi la cea mentală. "Am venit să joc. Cu siguranţă trebuie să lucrez la capitolul psihologic, unde m-am şi îmbunătăţit un pic. Acum doi ani aveam un mental moale. Nu mă simt complet acasă, pe stadionul din Genk, iar chimia dintre noi, jucătorii, trebuie să fie mult mai bună", a precizat mijlocaşul naţionalei României, pentru knack.be. Hagi jr. nu a scăpat nici de întrebările şi asemănările cu tatăl său:

"Multă lume greşeşte când mă compară cu tata. El a fost un veritabil număr 10. Avea o accelerare fenomenală. Piciorul său stâng lua mereu prin surprindere apărătorii adverşi. Era un bun dribleor - cel puţin în ultima treime - însă colegii lui mi-au spus că era şi egoist. Primeau mingea doar după ce dribla el. Tata crede că jocul său se poate asemăna cu cel al lui Diego Maradona sau Lionel Messi. Eu sunt mai mult un playmaker. Tatăl meu oferea puţine pase, eu încerc cât mai multe. Darul meu este acela de a crea oportunităţi pentru ceilalţi jucători, trăgând după mine echipa. Tatăl meu îmi spune că sunt un număr 10, cu clarviziune în joc, precum Zinedine Zidane sau Johan Cruyff".

Ianis Hagi a prins doar 5 partide pentru Genk în acest sezon, 4 în campionat şi una în Supercupa Belgiei (151 de minute). S-a făcut remarcat cu un gol şi o pasă decisivă. În acest moment, site-ul de specialitate transfermarkt.com îi oferă o cotă de piaţă de 6 milioane de euro.

