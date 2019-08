Moment ISTORIC: Duckhee Lee a devenit primul tenismen surd care câştigă un meci în circuitul ATP

Site-ul ATP i-a dedicat un material special lui Duckhee Lee, care a explicat prin ce a fost nevoit să treacă pentru a putea să-şi realizeze visul - acela de a juca tenis.

"Oamenii râdeau de handicapul meu, îmi spuneau că nu ar trebui să joc. A fost foarte dificil, dar prietenii şi familia m-au ajutat să merg mai departe. Vreau să le arăt tuturor că pot face asta. Mesajul meu pentru oamenii care nu pot auzi este să nu fie descurajaţi. Dacă încerci din greu, poţi face orice|, a spus Lee, pentru atptour.com.

Lee a fost diagnosticat cu surzenie la vârsta de doi ani. Tenismenul nu poate auzi deciziile arbitrilor sau scorul, fiind nevoit să îşi dea seama de aceste lucruri prin semnele făcute de arbitrul de scaun sau de oamenii din echipa sa.

Un moment inedit a avut loc în setul al doilea al meciului cu Laaksonen, disputat luni. La scorul de 5-1, tabela de scor arăta 40-15 pentru sud-coreean, însă rezultatul corect era 30-15. Văzuţi în imposibilitatea de a comunica cu acesta, un voluntar prezent la teren i-a arătat trei degete lui Lee, care a înţeles că este vorba de "30".

Duckhee Lee nu cunoaşte nici limbajul semnelor pentru că a fost învăţat să citească pe buze în Coreea, când era copil. De asemenea, coreeana vorbită de acesta nu este una nativă. La interviul de după victoria de la Winstom-Salem, Soopin, logodnica sa, a primit întrebările tradusă din engleză în coreeană, şi i le-a oferit lui Lee. Acesta i-a răspuns lui Soopin, care le-a transmis mai departe translatorilor şi reporterilor.

Nici colegii din circuit nu au rămaşi indiferenţi faţă de provocarea pe care o înfruntă sud-coreeanul. Tennys Sandgren (73 ATP) a explicat prin ce a trecut când l-a întâlnit într-un meci pe Lee: "L-am învins acum câţiva ani şi a venit după meci la mine cu un translator Google şi m-a întrebat <Care îmi sunt slăbiciunile?>. Pentru cineva care este surd şi nu poate vorbi engleza deloc bine, este ceva incredibil. Eu n-aş fi făcut-o. A fost foarte tare".

De asemenea, Andy Murray, fost lider mondial în ierarhia ATP, eliminat în primul tur al turneului american, a spus: "Dacă ar fi să joc cu căştile în urechi, mi-ar fi incredibil de greu să-mi dau seama de viteza mingii sau de efectul care vine din rachetă. Noi ne folosim urechile foarte mult. Evident, este un dezavantaj uriaş, iar ceea ce face el este un efort incredibil".

Duckhee Lee este calificat în turul secund al turneului de la Winston-Salem. În această fază, sportivul clasat pe poziţia 212 ATP îl va întâlni pe al treilea favorit al întrecerii, Hubert Kurkacz (41 ATP).

