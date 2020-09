Momente unice. Novak Djokovic, numărul 1 mondial, a izbucnit în lacrimi la un turneu în Belgrad

Novak Djokovic a fost one-man show la turneul caritabil Adria Tour, organizat chiar de el, la Belgrad. Liderul ATP a dat startul competiţiei cu muzică şi dans. Sârbul i-a animat pe cei 4.000 de spectatori din tribune. Djokovic a jucat trei meciuri. Pe primul l-a câştigat după 34 de minute, iar pe al doilea l-a pierdut, în faţa numărul 32 mondial, Filip Krajinovic, scor 4-2, 2-4, 1-4. În meciul 3, Djokovic s-a impus cu Alexander Zverev, scor 4-0, 1-4, 4-2. Cu toate acestea nu s-a calificat mai departe.

La finalul zilei, Djokovic ne-a oferit o imagine pe care rar o vedem. Sârbul a început să plângă, sub aplauzele fanilor.

"Nu plâng pentru că nu m-am calificat în finală, sunt copleşit de emoţii fiindcă acest moment îmi aminteşte de copilărie.

Au fost câteva zile pline de emoţii şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au făcut ca acest lucru să fie posibil. Cel mai important lucru după acest meci este că unul dintre ai noştri a ajuns în finală. Vă iubesc şi mulţumesc tuturor", a spus Novak Djokovic, printre lacrimi.

WELL DONE FOR EVERYTHING YOU HAVE DONE TO HAVE THIS @DjokerNole @AdriaTennisTour - we love you so much!!! You’ve done SO MUCH for Serbia 🇷🇸❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/n7BVY8a7CO