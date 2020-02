Mourinho, despre înfrângerea din Liga Campionilor: Parcă am fost la război cu un pistol fără gloanţe

Tottenham a pierdut cu 0-1 în faţa celor de la RB Leipzig, în partida din Liga Campionilor, iar Jose Mourinho a pus această înfrângere pe seama accidentărilor numeroase ale jucătorilor săi. Portughezul spune că meciul cu RB Leipzig a fost ca şi cum ar fi mers la război fără gloanţe.

Formaţia din Premier League a fost dominată pe toată durata jocului, iar lovitura de la unsprezece metri executată de Timo Werner a fost cea care a făcut diferenţa pe tabela de marcaj.

Întrebat la finalul meciului dacă a văzut-o în teren pe adevărata Tottenham, Mourinho le-a luat apărarea elevilor săi şi a părut iritat de întrebare.

„Cum adică adevărata Tottenham? Să fim serioşi. Să fim alături de băieţi şi să spunem că au făcut tot ce au putut. Ştii câte antrenamente a făcut Lamela cu echipa? Zero. A revenit direct din accidentare pe teren cu echipa de fizioterapeuţi într-un meci din Liga Campionilor. Asta este echipa noastră. Dacă te uiţi, poţi vedea două perspective. Prima este un grup extraordinar, cu nişte oameni minunaţi care au încercat totul, iar cea de-a doua poţi vedea cum suntem acum. Dacă privim la cealaltă echipă, ei au jucat cu Schick, Werner sau Nkuku. Nkuku este obosit, intră Forsberg. Schick este obosit? Intră Poulsen. Asta este situaţia noastră. Este ca si cum am fost la război cu un pistol fără gloanţe”, a afirmat Mourinho.

„Cred că dacă am fi înscris primii, jocul ar fi fost diferit. Am avut un portar grozav, care a făcut două parade extraordinare. Ăsta nu a fost noroc. Şi portarul lor a apărat câteva mingi fantastice. Am avut şansele noastre şi am încercat tot ce am putut. Le mulţumesc fanilor noştri pentru sprijinul acordat băieţilor”, a mai spus portughezul.

Tottenham va juca sâmbătă împotriva lui Chelsea, în Premier League. În clasament, Tottenham ocupă locul 5, cu 40 de puncte, adică cu un singur punct în spatele fostei echipe antrenate de Mourinho.

De asemenea, returul cu Leipzig va avea loc la data de 10 martie. Mourinho va trebui să îşi pregătească echipa tot fără Harry Kane şi fără Son Heung-min, aceştia ratând restul sezonului după nişte accidentări suferite la tendon, respectiv umăr.

