Revenirea japonezei Naomi Osaka în partida cu americanca Sofia Kenin, din sferturile turneului de la Cincinnati, a fost stopată de o accidentare la genunchi, după o perioadă de joc impresionantă, cu şase game-uri din opt disputate, în startul setului decisiv.

Naomi Osaka s-a retras în sferturi la Cincinnati şi are emoţii în ceea ce priveşte prezenţa la US Open

După ce Sofia Kenin câştigase primul set cu 6-4, liderul la zi al clasamentului mondial a răspuns cu un 6-1 în manşa secundă. În game-ul secund al decisivului, Naomi Osaka a simţit durere sub genunchi la o aterizare pe piciorul stâng, după un serviciu. Nipona a mai jucat un punct, apoi la 0-1, 40-40, s-a aşezat pe scaun, aşteptând intervenţia medicilor. Deţinătoarea titlului de la US Open a revenit pe teren cu un bandaj consistent în jurul genunchiului, însă după alte două puncte cedate, la 0-2, a decis să nu meargă mai departe.

Naomi Osaka a recunoscut, la final de partidă, că este destul de speriată. "Am o toleranţă la durere chiar mare. De aceea, de cele mai multe ori joc deşi nu ar trebui să o mai fac. Este o durere cum nu am mai avut. Deci, sinceră să fiu, nu ştiu ce se întâmplă acum cu piciorul meu stâng. Am întrebat fizioterapeutul dacă el consideră că este sigur să joc mai departe, pentru că urăsc să mă retrag. Era şi un meci bun. Ştiam că nu este fair nici pentru ea să mă retrag. Am încercat să termin setul, dar am simţit că nu este ok", a explicat jucătoarea care, la începutul săptămânii, revenise în fruntea clasamentului mondial.

