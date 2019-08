Narcis Răducan, oficial FCSB: În campionat trebuie să obţinem accederea în play-off

Narcis Răducan a anunţat, după eliminarea FCSB-ului din cupele europene, că noua strategie a echipei e clară, calificarea în play-off-ul Ligii 1.

Oficialul FCSB a făcut o analiză a meciului cu Guimaraes şi a realizat că echipa are nevoie de mai multe schimbări. Portughezii au fost mult peste echipa sa, care nu a avut şanse. ”S-a văzut o diferenţă de valoare. Din 10 dueluri, şapte le câştigau ei. Nu le puteai compensa cu nimic. Diferenţa din joc este mai mare decât o arată scorul. Sigur, băieţii noştri au pus inimă, dar la acest nivel nu este de ajuns. Îţi trebuie forţă, organizare, o idee de joc.

Începem de mâine să ne concentrăm asupra campionatului. Am riscat, am mizat tot pe Europa şi am pierdut. În campionat trebuie să obţinem accederea în play-off. Vom ataca cu o formulă completă şi avem şanse, chiar dacă suntem destul de mult în spate”, a declarat Narcis Răducan la Digi Sport.

FCSB a pierdut calificarea în grupele Europa League şi implicit potul de peste 10 milioane de euro. Acum, vicecampioana rămâne cu duelurile din Liga 1 şi Cupa României. În următoarea etapă din campionat va juca împotriva Viitorului Constanţa, după care urmează duelurile cu CFR Cluj şi Universitatea Craiova.

