NBA a amânat trei meciuri de baschet după ce Milwaukee Bucks a decis boicotarea competiţiei în semn de solidaritate cu mişcarea Black Lives Matter

NBA a anunţat miercuri că va amâna jocul 5 din trei serii diferite ca răspuns la decizia clubului Milwaukee Bucks de a boicota partida din playoff în urma incidentului în care Jacob Blake a fost împuşcat de poliţişti, scrie CNN.

Blake, un bărbat de culoare, a fost împuşcat duminică de poliţie în timp ce încerca să intre în maşina sa, în oraşul Kenosha din statul Wisconsin.

Incidentul a stârnit un val de indignarea la nivel naţional pentru nedreptatea rasială şi brutalitatea poliţiei.

"NBA şi Asociaţia Naţională Jucătorilor de Baschet au anunţat astăzi că, prin prisma deciziei Milwaukee Bucks de a nu juca împotriva lui Orlando Magic, cele trei meciuri de astăzi - Bucks vs. Magic, Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder şi Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers - au fost amânate ", a declarat NBA într-un comunicat. "Jocurile vor fi reprogramate".

Meciul lui Milwaukee Bucks a fost programat să înceapă la ora 16, la Disney World din Orlando, dar Bucks nu au ieşit din vestiare.

"Unele lucruri sunt mai mari decât baschetul", a scris vicepreşedintele senior al Milwaukee Bucks, Alex Lasry, pe Twitter. "Poziţia luată astăzi de jucători şi org arată că ne-am săturat. Ce e prea mult e prea mult. Este nevoie de o schimbare. Sunt incredibil de mândru de băieţii noştri şi rămânem 100% alături de jucătorii noştri, care sunt gata să ajute şi să o schimbare".

Grevele sunt interzise în baza contractului colectiv negociat cu NBA, ceea ce înseamnă că jucătorii Bucks şi-au încălcat propriul contract pentru a protesta faţă de nedreptatea rasială şi violenţa poliţiei.

Într-o declaraţie, Orlando Magic a susţinut decizia ligii.

"Astăzi rămânem uniţi cu Oficiul NBA, Asociaţia Naţională a Jucătorilor de Baschet, Milwaukee Bucks şi restul ligii care condamnă bigotismul, nedreptatea rasială şi utilizarea nejustificată a violenţei de către poliţie împotriva oamenilor de culoare", a spus Orlando Magic într-un comunicat.