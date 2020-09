Neymar a fost eliminat la finalul lui PSG-OM. L-a acuzat pe Gonzalez (Marseille) de rasism

Neymar nu le-a purtat noroc parizienilor la revenirea pe teren.

PSG a pierdut derby-ul împotriva lui Marseille cu 0-1. Adevăratul show a fost abia la final.

Starul brazilian a fost eliminat, alături de doi coechipieri de-ai săi şi doi jucători de la Marseille, după ce s-au luat la bătaie.

Neymar a spus, după meci, pe pagina sa de Twitter, că regretă doar că nu l-a lovit pe fundaşul Alvaro Gonzalez de la OM, pe care l-a acuzat de rasism.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?