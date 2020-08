Neymar şi Mbappe o duc pe PSG în semifinalele Champions League

PSG a ajuns pentru prima dată în semifinalele Champions League. Neymar şi colegii săi au tremurat serios după ce Atalanta a condus până în minutul 90 după golul lui Pasalic.

Parizienii au întors soarta meciului în minutele de prelungiri prin golurile marcate de Marquinhos şi Chupo-Moting. Cei mai scumpi jucători din lume, Neymar şi Mbappe au venit cu pasele de gol.

În runda următoare, PSG va da piept cu câştigătoarea meciului dintre Atletico Madrid şi RB Leipzig.

„A fost un meci nebun, un meci greu, un oponent greu. Cred că am avut moralul foarte bun, am crezut în noi până în ultima secundă. Nu a fost uşor pentru că noi am avut ocazii mari, cred că Neymar a făcut un meci incredibil. Am avut multe ocazii, din păcate, el nu a reuşit să marcheze, dar când am intrat pe teren mă gândeam că nu avem cum să pierdem. Nu putem să mergem acasă în felul ăsta. Am avut încredere în mine, am avut încredere în echipă, iar restul e o mica bucată de istorie pentru Paris”, a spus Chupo-Moting la finalul meciului.

