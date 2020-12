Nou record în Germania. A marcat la 16 ani primul gol în Bundesliga

Abia a împlinit 16 ani, dar Youssoufa Moukoko visează deja să devină un star în fotbalul german.

Aseară a făcut primul pas.

Juniorul Borussiei Dortmund a devenit aseară cel mai tânăr marcator din istoria Bundesligii.

Totuşi, nu a fost suficient pentru Dortmund, care a pierdut deplasarea de la Union Berlin cu 1-2.

Moukoko a debutat în urmă cu doar o lună şi este abia la al şaselea meci în campionatul Germaniei.

Bate record după record, dar abia i-a venit să creadă când s-a antrenat pentru prima oară cu echipa mare a Borussiei.

„A fost incredibil. M-am întors acasă şi tot nu mi-a venit să cred. Am fost atât de fericit la antrenament, dar după am înţeles că pentru asta am muncit, că sunt aici, acum, şi că acum trebuie să dau tot ce am mai bun” , a spus jucătorul.