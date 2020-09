Novak Djokovic nu resimte presiunea turneului. Sârbul este principalul favorit la câştigarea US Open

Novak Djokovic nu resimte presiunea suplimentară comparativ cu alte ediţii de US Open. Sârbul este încrezător în şansele sale şi îşi doreşte să câştige indiferent cu cine joacă. Marii absenţi ai turneului sunt Roger Federer şi Rafael Nadal.

„Nu simt nicio presiune suplimentară în comparaţie cu presiunea care există întotdeauna”, a declarat Djokovic pentru Eurosport.

Thrilled to welcome men's world number one @DjokerNole into the new Eurosport Cube mixed-reality studio to discuss his second round win with @babsschett, what it is like to play in front of an empty stadium and how he deals with the pressure that comes with being Novak Djokovic. pic.twitter.com/jawgkbxMU2