Nu vom fi tăcuţi! Echipele din NBA îşi unesc forţele la reluarea sezonului în semn de solidaritate cu protestele Black Lives Matter

Echipele din NBA au purtat tricouri Black Lives Matter, au ţinut camul plecat şi au lăsat un genunchi în pământ la intonarea imnului naţional al Statelor Unite. Liga a revenit în prim plan pentru prima dată de la suspendarea sezonului din cauza pandemiei de coronavirus în luna martie.

Antrenorii şi arbitrii s-au alăturat jucătorilor de la Utah Jazz, New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers şi Clippers, pentru a protesta împotriva discriminării rasiale şi a abuzurilor de putere făcute de poliţie.

Black Lives Matter a fost scris pe terenurile de joc din bula securizată din Orlando, unde meciurile se vor desfăşura şi sezonul se va încheia.

„Nu vom fi tăcuţi”, a spus baschetbalistul lui Portland Trail Blazers, Damian Lillard, într-un videoclip filmat înaintea meciurilor.

The @utahjazz and @PelicansNBA kneel in solidarity as @JonBatiste performs the National Anthem prior to the NBA Restart. pic.twitter.com/dQeHSbUx87