O echipă devastată. Jucătorii lui Leicester, mesaje emoţionante postate după decesul patronului, în accidentul fatal de elicopter

După ce ancheta poliţiei a ajuns la final, iar clubul Leicester a emis un comunicat prin care a fost anunţat decesul patronului Vichai Srivaddhanaprabha, jucătorii echipei au postat mesaje emoţionante pe reţelele de socializare. Cel mai afectat pare danezul Kasper Schmeichel.

Jamie Vardy: "Îmi găsesc cu greu cuvintele. Pentru mine eşti o legendă, un om incredibil cu un suflet uriaş, sufletul echipei Leicester City. Îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut..."

Kasper Schmeichel: "Nu pot să cred că s-a întâmplat. Sunt complet devastat şi inima mea e frântă. Încă nu pot să-mi revin după ce am văzut noaptea trecută. Nu părea real. E dificil de spus în cuvinte cât de mult ai însemnat pentru acest club şi pentru oraş. Ştim cât de mult ai investit, dar e vorba de mai mult decât atât. Îţi păsa enorm de mult de soarta clubului, dar şi de comunitatea locală. Donaţiile făcute spitalelor din zonă şi toate actele tale de caritate nu vor fi uitate niciodată. Nu am întâlnit niciodată un om ca tine. Munceai din greu, erai dedicat, erai pasionat şi extrem de generos. Nu conta cine venea la tine, aveai timp pentru toată lumea.

Îmi voi aminti mereu de tine ca fiind un lider, un părinte şi un om adevărat. Ai schimbat fotbalul. Ne-ai demonstrat că imposibilul e posibil. Când am venit la club în 2011 mi-au spus că în cel mult şase ani vom fi campioni. M-ai inspirat şi am crezut în tine. M-ai făcut să simt că nimic nu e imposibil. Efectiv ai făcut ca visele mele să devină realitate. Nu ai idee cât de mult însemni pentru mine şi pentru familia mea. Sunt onorat că am putut face parte dintr-o mică bucată a vieţii tale"

Ben Chilwell: "Nu pot să cred, sunt devastat să aud că nu există niciun supravieţuitor. Vichai era unul dintre cei mai buni oameni pe care puteai să-i întâlneşti. Era mereu zâmbăreţ şi pus pe glume. Ce a făcut pentru oraş şi pentru club e de-a dreptul incredibil. El ne-a adus împreună şi acum trebuie să rămânem uniţi"

Hamza Choudhury: "De unul singur a adus întreg oraşul laolaltă. Îţi vom fi recunoscători pe vecie! Generozitatea şi bunătatea de care ai dat dovadă sunt extrem de greu de găsit la un om. Acest oraş e binecuvântat pentru că a participat la aventura ta."

