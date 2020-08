„O iubire alb-albastră” fără limite: un tânăr din Craiova doarme înconjurat de „leii din Bănie“

Iubirea alb-albastră este fără margini. Îţi demonstrează asta Daniel, un tânăr de 18 ani din Craiova, care şi-a transformat dormitorul într-un adevărat altar închinat echipei de fotbal din Bănie. Pereţii camerei sale sunt tapetaţi cu fanioane, tablouri şi postere cu fotbaliştii Craiovei Maxima şi cei ai Universităţii Craiova, din anii 60 şi până acum.

În dosare păstrate cu mare grijă, Daniel a strâns sute de bilete, programe şi chiar tichete de parcare de la meciuri, dar şi zeci de autografe de la idolii săi. Multe dintre piesele din colecţie le-a adunat de pe jos, de la meciurile la care a fost el sau tatăl său, omul de la care a moştenit această pasiune nesfârşită pentru Universitatea Craiova.

Cu aproape un an în urmă, în „altarul” lui Daniel a ajuns şi Alexandru Mateiu care i-a dăruit tânărului fan un tricou semnat de toţi jucătorii echipei Universitatea Craiova.

Daniel vrea să devină poliţist şi, chiar dacă nu joacă fotbal, aşa cum poate ai fi bănuit, şi-a făcut din istoria gloriilor din Bănie un crez. Ilie Balaci şi Rodion Cămătaru sunt modele sale, dar îşi pune toate speranţele în tinerii „lei din Bănie”, de la care aşteaptă să câştige titlul în această seară.

Daniel Chimoiu, fan Universitatea Craiova: Prima dată, pe stadion am mers în 2007, la un meci Universitatea Craiova - U Cluj, câştigat cu 3-0 de noi, şi de atunci am rămas fascinat. Acesta este cel mai vechi obiect din colecţie, reprezentând echipa Universităţii Craiova în 1969, înainte de a deveni o echipă mare, cu jucători precum Oblemenco, Bîtlan,Strâmbeanu. Cel mai mult m-a fascinat domnul Ilie Balaci pe care-l am imprimat şi pe tricou. Din păcate, ne-a părăsit destul de repede. Gică Craioveanu ar mai fi şi domnul Rodion Cămătaru, care mi se pare unul dintre cei mai buni atacanţi din istoria României. Programe de la meciurile europene din Cupa UEFA, din 79, cu Borussia Monchengladbach. În stare destul de bună, semnat de majoritatea jucătorilor. Pe multe dintre ele le obţin din schimburi, cu materiale pe care eu le pot obţine uşor, adunându-le de pe jos, după fiecare meci.În zilele noastre fotbalul nu mai este o pasiune. Este mai mult despre bani, afaceri, însă jucătorii din actuala echipă ne-au demonstrat că aceste gânduri ale marilor patroni, de a face bani în continuare, pot fi învinse.