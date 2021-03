O remiză cât un eşec: handbaliştii tricolori au obţinut doar un egal în deplasare la Kosovo

Kosovo - România s-a încheiat 23-23 (9-14), miercuri seara, în grupa a 8-a a preliminariilor pentru calificarea la EHF EURO 2022. Naţionala statului Kosovo era cotată cu şanse de 10/1 la câştigarea meciului, România fiind considerată principala favorită în ambele manşe, returul urmând să se joace duminică la Bucureşti.

În acest context, rezultatul poate fi considerat un eşec pentru reprezentativa condusă de Rareş Fortuneanu, care anticipa înainte de meci că cel mai mare adversar al tricolorilor sunt chiar ei înşişi, pentru că tratarea meciului cu lejeritate poate costa.

Este exact ce s-a întâmplat, România conducând la pauză cu 5 goluri avans (9-14), avantaj pe care ar fi trebuit doar să îl conserve.

Kosovari s-au mobilizat în a doua parte şi au egalat 18-18, în minutul 46. România s-a desprins din nou la 18-21, însă Kosovo nu a cedat şi a preluat conducerea 23-22, în minutul 57. Cu mai mult de două minute rămase şi cu timeout luat, tricolorii au izbutit doar să egaleze.

Pentru a-şi asigura calificarea la Campionatul European din 2022, România are acum nevoie să câştige unul din meciurile împotriva Suediei sau Muntenegrului, în ultimele două meciuri din grupă.

WATCH: A powerful shot by Iosif Buzle gives #Romania 🇷🇴 an early lead 💥#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/W6E9vOdikC