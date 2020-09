Paul Pogba a fost prins în offside şi a rămas fără Rolls Royce

Paul Pogba a rămas fără Rolls Royce-ul de 350 de mii de lire sterline. Joi, 18 iunie, imediat după ce starul echipei Manchester United a ieşit din parcarea aeroportului, poliţia l-a tras pe dreapta. Maşina a fost confiscată din cauza plăcuţelor de înmatriculare. Pogba avea numere de Franţa şi maşina a fost urcată pe platforma poliţiei. Legea din Anglia spune că rezidenţii, care îşi cumpără maşini din străinătate, trebuie să le înmatriculeze pe UK în maximum două săptămâni din momentul achiziţionării. Pogba va avea la dispoziţie 7 zile să îşi înmatriculeze maşina şi să o recupereze. A fost amendat cu 150 de lire sterline şi va mai plăti alte 20 de lire pe zi, pe perioada cât va ţine maşina în parcul auto.

