Petronela Simiuc Pănică, atleta cu master în epidemiologie, îi ajută pe americani în lupta cu COVID-19 | EXCLUSIV

Probabil că încă nu ai auzit de Petronela Simiuc Pănică, dar anul viitor s-ar putea să-i ţii pumnii în proba de 1.500 de metri de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Tânăra din Bacău a studiat în State, la Universitatea din Toledo şi s-a specializat în epidemiologie. În acelaşi timp, i-a uimit pe americani prin calităţile sale de alergătoare. Petronela e calificată la Europenele de atletism din Polonia şi trage tare pentru a obţine şi biletele pentru Jocurile Olimpice. În timpul pandemiei, românca a lucrat la linia "Telverde" din Ohio.

”Eu sunam persoanele care erau afectate, care au fost testate pozitiv de COVID şi le dădeam vestea. La început, se primeau rezultatele undeva la 4-5-6 zile. Nu erau testările atât de rapide. Şi până îi sunam eu să îi anunţ că erau testaţi pozitiv, ei erau deja duşi la urgenţă, sub ventilator. Ştiu sigur că acele persoane nu mai aveau mult de trăit şi asta m-a marcat şi îmi lua puţin din energie. Cu fiecare apel pe care îl făceam, închideam şi apoi mă gândeam: ştiu foarte bine că am vorbit cu o persoană care la un moment-dat a decedat. Din punctul meu de vedere, nu, nu am scăpat de virus. Virusul o să mai stea câteva luni bune. Sunt sigură că o să mai vorbim de el şi la anul”, a declarat Petronela Simiuc Pănică.